В «Спартаке» ответили на вопрос о том, возможна ли футбольная интеграция клуба с Азией
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, возможна ли футбольная интеграция красно-белых с Азией.
«Спартак» участвует в чемпионате России в рамках РФС. Этот вопрос в компетенции российских футбольных властей. Мы решаем свои задачи в Кубке России и чемпионате. РФС должен определиться вместе с ФИФА в своих отношениях. Думаю, что всё будет хорошо», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Спартак» после пяти туров чемпионата России сезона-2022/2023 набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».
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