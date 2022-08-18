«Сидел, сижу и буду сидеть?» Евгений Савин выложил загадочный пост в соцсетях

Известный футбольный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин выложил загадочный пост в своих социальных сетях.

Савин опубликовал фотографию, на которой он запечатлён сидя, и подписал её: «Сидел, сижу и буду сидеть?» После подписи Евгений добавил смеющийся смайлик и эмодзи человека, разводящего руки в стороны, а также хештеги: #Красава и #Россия.

Фото: скриншот из соцсетей Евгения Савина

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Следственный комитет России начал проверку в отношении Евгения Савина, которого подозревают в дискредитации российской армии.

Напомним, весной Савин опубликовал видео на своём YouTube-канале, в котором украинские футболисты выразили своё мнение по поводу военной спецоперации России на Украине. Позже известный блогер сообщил, что уехал из России, а клуб «Красава» был зарегистрирован на Кипре.