Агент Камано: Франсуа интересен многим европейским клубам, но он останется в «Локомотиве»

Футбольный агент Адриан Альяй, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, заявил, что его клиент интересен многим европейским клубам. В то же время агент подчеркнул, что Камано счастлив в стане железнодорожников.
«Камано на контракте с «Локомотивом» и будет уважать соглашение до конца. Франсуа — топ-футболист, многие европейские клубы в нём заинтересованы, но он счастлив в «Локомотиве».
Есть ли какие-то конкретные предложения по Камано? Мой ответ — Франсуа остаётся в «Локомотиве», — приводит слова Альяя «РБ Спорт».
26-летний Камано перешёл в «Локомотив» из «Бордо» летом 2020 года. В 59 матчах за команду Франсуа забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.
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