Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CBS: «Боруссия» Дортмунд — единственный клуб, который готов подписать Роналду

CBS: «Боруссия» Дортмунд — единственный клуб, который готов подписать Роналду
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. «Боруссия» (Дортмунд) — единственный клуб, который готов предложить контракт 37-летнему португальцу, информирует CBS Sports.

Согласно сведениям источника, «Боруссия» готова рассмотреть любой вариант сделки по Роналду — аренду или полноценный трансфер. Руководство «шмелей» видит в Криштиану экстренную замену Себастьену Аллеру, который выбыл на длительный срок из-за рака яичка.

Отмечается, что сам Роналду положительно смотрит на перспективу перехода в «Боруссию», ведь дортмундская команда выступает в Лиге чемпионов. При этом вариант с его возвращением в «Спортинг» уже точно невозможен, ведь тренер лиссабонцев не видит Криштиану в системе игры своей команды.

Напомним, в дебютной игре сезона за «МЮ» Роналду начал матч с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя лишь на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью. Однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.

Высокомерие Криштиану Роналду проявилось во всей красе. «МЮ» уже начал терять терпение Высокомерие Криштиану Роналду проявилось во всей красе. «МЮ» уже начал терять терпение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022