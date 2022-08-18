CBS: «Боруссия» Дортмунд — единственный клуб, который готов подписать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. «Боруссия» (Дортмунд) — единственный клуб, который готов предложить контракт 37-летнему португальцу, информирует CBS Sports.
Согласно сведениям источника, «Боруссия» готова рассмотреть любой вариант сделки по Роналду — аренду или полноценный трансфер. Руководство «шмелей» видит в Криштиану экстренную замену Себастьену Аллеру, который выбыл на длительный срок из-за рака яичка.
Отмечается, что сам Роналду положительно смотрит на перспективу перехода в «Боруссию», ведь дортмундская команда выступает в Лиге чемпионов. При этом вариант с его возвращением в «Спортинг» уже точно невозможен, ведь тренер лиссабонцев не видит Криштиану в системе игры своей команды.
Напомним, в дебютной игре сезона за «МЮ» Роналду начал матч с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя лишь на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью. Однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.
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