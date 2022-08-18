Звезда сборной Мексики Хесус Корона пропустит чемпионат мира из-за травмы

Вингер испанской «Севильи» и сборной Мексики Хесус Корона выбыл на срок от четырёх до пяти месяцев и пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре, сообщает официальный сайт команды.



Повреждение было получено на сегодняшней тренировке «Севильи», после которой Корона был отправлен на медицинское обследование. Игрок сломал левую берцовую кость и порвал связки голеностопа. Как правило, для восстановления в таких случаях требуется от четырёх до пяти месяцев.



В «Севилье» игрок выступает с января этого года, он перешёл из «Порту». За красно-белых Корона провёл 23 матча, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.



«Севилья» в 1-м туре нового сезона Ла Лиги уступила «Осасуне» — 1:2. В следующем матче команда сыграет с «Вальядолидом».

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