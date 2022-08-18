Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помазун призвал болельщиков прийти на игру с «Пари Нижний Новгород»

Помазун призвал болельщиков прийти на игру с «Пари Нижний Новгород»
Комментарии

Вратарь «Урала» Илья Помазун призвал болельщиков посетить матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 20 августа и начнётся в 13:00 мск.

«У нас в субботу будет очень важная для нас игра с «Нижним Новгородом». Мы долгое время не побеждали и надеемся, что в субботу придёт как можно больше болельщиков. Каждый из вас придёт и поддержит нас, будет очень важный матч», — сказал Помазун в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, «Урал» находился без главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. Позже было объявлено о назначении Виктора Гончаренко на пост наставника команды. «Урал» в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал одно очко и идёт на последнем месте в турнирной таблице.

Первая отставка РПЛ — глупость. Может, президенту уже самому возглавить «Урал»? Первая отставка РПЛ — глупость. Может, президенту уже самому возглавить «Урал»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022