Помазун призвал болельщиков прийти на игру с «Пари Нижний Новгород»
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Вратарь «Урала» Илья Помазун призвал болельщиков посетить матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 20 августа и начнётся в 13:00 мск.
«У нас в субботу будет очень важная для нас игра с «Нижним Новгородом». Мы долгое время не побеждали и надеемся, что в субботу придёт как можно больше болельщиков. Каждый из вас придёт и поддержит нас, будет очень важный матч», — сказал Помазун в эфире клубного YouTube-канала.
Напомним, «Урал» находился без главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. Позже было объявлено о назначении Виктора Гончаренко на пост наставника команды. «Урал» в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал одно очко и идёт на последнем месте в турнирной таблице.
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