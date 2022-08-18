Андрей Аршавин одним словом отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал перспективы нападающего Артёма Дзюбы в турецкой команде «Адана Демирспор».

«Дзюба нашёл новый клуб? Отлично — вот мой комментарий», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Нападающий — воспитанник академии московского «Спартака». За красно-белых он провёл в общей сложности 166 матчей, забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. В «Зените» Дзюба выступал с 2015 года, он перешёл в стан сине-бело-голубых в качестве свободного агента. За клуб из Санкт-Петербурга у него 249 игр, 108 голов и 70 результативных передач. Также форвард в своей карьере выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал».