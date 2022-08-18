Дзюба: рад присоединиться к «Адана Демирспор»!

Российский нападающий Артём Дзюба, о переходе которого в турецкий клуб «Адана Демирспор» было объявлено сегодня, 18 августа, опубликовал пост в своём телеграм-канале.
«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам 🦁», — написал Дзюба.
В России форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Ростов», томскую «Томь» и тульский «Арсенал». 33-летний Дзюба является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны. Он и Александр Кержаков являются рекордсменами по числу голов за сборную России — у обоих нападающих по 30 мячей.
В 3-м туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет с «Фенербахче». Действующим победителем турецкой Суперлиги является «Трабзонспор».
- 18 августа 2022
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