Дзюба: рад присоединиться к «Адана Демирспор»!

Российский нападающий Артём Дзюба, о переходе которого в турецкий клуб «Адана Демирспор» было объявлено сегодня, 18 августа, опубликовал пост в своём телеграм-канале.

«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам 🦁», — написал Дзюба.

В России форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Ростов», томскую «Томь» и тульский «Арсенал». 33-летний Дзюба является четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны. Он и Александр Кержаков являются рекордсменами по числу голов за сборную России — у обоих нападающих по 30 мячей.

В 3-м туре чемпионата Турции «Адана Демирспор» сыграет с «Фенербахче». Действующим победителем турецкой Суперлиги является «Трабзонспор».