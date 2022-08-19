В Норвегии назвали трагедией возможную потерю права на проведение международных турниров

Президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс прокомментировала возможное наложение санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за нарушение антидопингового кодекса. Отметим, что норвежская федерация совместно с другими скандинавскими странами подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, однако теперь у официальных лиц есть опасения, что её могут не одобрить.

«Для норвежского футбола и норвежского спорта будет трагедией, если мы потеряем право на проведение международных спортивных мероприятий на своей территории», — приводит слова Клавенесс NRK.

Напомним, по действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости. Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.