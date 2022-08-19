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В Норвегии назвали трагедией возможную потерю права на проведение международных турниров

В Норвегии назвали трагедией возможную потерю права на проведение международных турниров
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Президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс прокомментировала возможное наложение санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за нарушение антидопингового кодекса. Отметим, что норвежская федерация совместно с другими скандинавскими странами подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, однако теперь у официальных лиц есть опасения, что её могут не одобрить.

«Для норвежского футбола и норвежского спорта будет трагедией, если мы потеряем право на проведение международных спортивных мероприятий на своей территории», — приводит слова Клавенесс NRK.

Напомним, по действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости. Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.

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