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Защитник «Вильярреала» Фойт близок к переходу в «Барселону»

Защитник «Вильярреала» Фойт близок к переходу в «Барселону»
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«Барселона» с большой долей вероятности подпишет контракт с защитником «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуаном Фойтом, сообщает журналист Херард Ромеро. По данным источника, стороны уже практически согласовали условия контракта 24-летнего футболиста. Ранее агента Фойта заметили в Барселоне.

При этом каталонцы ещё должны договориться с «Вильярреалом» о переходе игрока. Утверждается, что испанский клуб отпустит его за € 42 млн. Эта сумма прописана в отступных футболиста. По данным Ромеро, «Вильярреал» уже начал искать замену защитнику.

Напомним, пока «Барселона» ещё даже не сумела заявить всех новичков на новый сезон. Каталонскому клубу нужно сократить расходы, чтобы получить возможность для регистрации новичков.

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