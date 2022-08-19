«Ноттингем» подписал 16-го новичка в межсезонье, им стал Гиббс-Уайт
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Пресс-служба «Ноттингем Форест» сообщила об очередном трансфере. Новичком команды стал полузащитник Морган Гиббс-Уайт, перешедший в команду из «Вулверхэмптона». 22-летний футболист подписал контракт на пять лет.
«Ноттингем» заплатил за игрока около € 29 млн. При этом сумма трансфера ещё может вырасти до € 49,5 млн за счёт многочисленных бонусов. Это рекордная сделка для «Ноттингема».
В минувшем сезоне Гиббс-Уайт выступал за «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе. Там он в 37 матчах забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.
Отметим, что «Ноттингем», поднявшийся в АПЛ из «Чемпионшипа», подписал уже 16-го новичка по ходу межсезонья. Так много игроков другие команды АПЛ не подписывали.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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