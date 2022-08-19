Божович: Дзюба — победитель по характеру. В Турции у него всё получится, если он захочет

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор». 33-летний форвард на правах свободного агента подписал с турецкой командой контракт по схеме «1+1».

«Общался ли с Дзюбой в последние месяцы? Последний раз пытался с ним поговорить про «Црвену Звезду». Его хотели там видеть, был интерес. Но Артём вообще не выходил на связь. Получится ли у него в Турции? Думаю, если он что-то захочет, то всё сможет.

Какой Дзюба по характеру? Победитель. Он человек, который везде хочет выигрывать — для команды это очень хороший игрок. Помню показательный случай с ним. В «Ростове» я хотел поменять его на 86-й минуте, а он увидел, что на табло судьи загорается его номер, и стал мне махать: «Не меняй, хочу ещё забить». В итоге оставил его на поле. Он не забил, но это та черта, которая мне нравится в игроках», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».