«Фулхэм» продвинулся в переговорах с «Брайтоном» о трансфере нападающего Мопе
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«Фулхэм продвинулся в переговорах с «Брайтоном» о переходе нападающего Ниля Мопе в стан «дачников». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, «Фулхэм» провёл предварительные переговоры, в ходе которых предложил за Мопе сумму около € 15 млн. Сообщается, «Фулхэм» стал фаворитом в борьбе за игрока, опередив такие клубы, как «Ноттингем Форест» и «Эвертон».
В прошлом сезоне Ниль Мопе провёл 32 встречи в английской Премьер-лиге. На счету французского нападающего 12 голов (в том числе один с пенальти) и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 18 млн.
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