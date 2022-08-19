«Боруссия» М с минимальным счётом обыграла «Герту» в 3-м туре Бундеслиги

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 между мёнхенгладбахской «Боруссией» и берлинской «Гертой». Встреча прошла на стадионе «Боруссия Парк» и завершилась победой хозяев — 1:0.
Единственный мяч был забит на 34-й минуте. За игру рукой в собственной штрафной со стороны защитника гостей Максимилиана Миттельштедта был назначен пенальти, который реализовал нападающий «Гладбаха» Алассан Плеа. На 70-й минуте полузащитник хозяев Йонас Хофман упустил возможность удвоить преимущество своей команды, не забив с 11-метрового — мяч отбил вратарь «Герты» Оливер Кристенсен. За нарушение, которое привело к назначению пенальти, вторую жёлтую карточку получил и был удалён с поля центральный защитник берлинцев Филип Уремович.
Таким образом, после трёх туров в активе «Боруссии» семь очков, «Герта», возглавляемая бывшим главным тренером московского «Динамо» Сандро Шварцем, набрала одно. В следующем матче мёнхенгладбахцы встретятся с мюнхенской «Баварией», а берлинцы — с дортмундской «Боруссией».
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