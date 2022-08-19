Топ-5 спортивных клипов VK за неделю
Поделиться
«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных клипов VK — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.
Клипы «ВКонтакте» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
Комментарии
- 20 августа 2022
-
00:09
- 19 августа 2022
-
23:53
-
23:49
-
23:41
-
23:40
-
23:26
-
23:18
-
23:02
-
22:45
-
22:40
-
22:20
-
22:18
-
21:41
-
21:24
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
20:57
-
20:34
-
20:16
-
20:12
-
20:02
-
19:49
-
19:20
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:36
Партнерский контент