Эдинсон Кавани достиг принципиального соглашения с «Вильярреалом»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани близок к переходу в «Вильярреал», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 35-летний футболист достиг принципиального соглашения с испанским клубом. Руководство «Вильярреала» планирует заключить контракт с Кавани после завершения раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА. Отмечается, что «Ницца» всё ещё надеется перехватить нападающего и готовит новое предложение.



Напомним, Эдинсон Кавани прошлый сезон провёл в английской Премьер-лиге, выступая за «Манчестер Юнайтед». На счету уругвайского футболиста 15 встреч, в которых он забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом истёк в июне этого года.

«Вальядолид» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур

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