Фанаты «Крыльев Советов» на матч с «Факелом» пришли с множеством масок Пиняева

На вчерашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Факелом» болельщики самарского клуба продемонстрировали множество масок с травмированным полузащитником Сергеем Пиняевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Несколько тысяч Пиняевых на трибунах. Но хочется видеть одного Сергея, и на поле. Ждём скорейшего возвращения», — говорится в сообщении клуба.

17-летний Пиняев в настоящее время восстанавливается после пневмоторакса. За «Крылья Советов» молодой футболист выступает с июля 2021 года. За самарскую команду Сергей в 31 матче забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Пиняев на прогулке после больницы. Видеоролик: