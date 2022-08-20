Фанаты «Крыльев Советов» на матч с «Факелом» пришли с множеством масок Пиняева
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На вчерашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Факелом» болельщики самарского клуба продемонстрировали множество масок с травмированным полузащитником Сергеем Пиняевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Несколько тысяч Пиняевых на трибунах. Но хочется видеть одного Сергея, и на поле. Ждём скорейшего возвращения», — говорится в сообщении клуба.
17-летний Пиняев в настоящее время восстанавливается после пневмоторакса. За «Крылья Советов» молодой футболист выступает с июля 2021 года. За самарскую команду Сергей в 31 матче забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Пиняев на прогулке после больницы. Видеоролик:
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