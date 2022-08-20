«Ницца» намерена перехватить Кавани у «Вильярреала»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В нём заинтересована «Ницца». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своей социальной сети.
По информации источника, команда из Франции сейчас готова предложить контракт уругвайцу. Южноамериканец уже договорился о контракте с «Вильярреалом», однако испанцы ждут матча плей-офф Лиги конференции с «Хайдуком», который пройдет 25 августа.
Напомним, Эдинсон Кавани провёл прошлый сезон в английской Премьер-лиге, выступая за «Манчестер Юнайтед». На счету уругвайского футболиста 15 встреч, в которых он забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом истёк в июне этого года.
«Вальядолид» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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