«Динамо» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На данный момент таблицу чемпионата России возглавляет «Спартак» — за пять туров команда набрала 13 очков. Бело-голубые располагаются на шестой строчке в чемпионате России. Команда Славиши Йокановича набрала девять очков в шести матчах. Подопечные серба не потерпели ни одного поражения.
Напомним, последний раз команды встречались в финале Кубка России прошлого сезона. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
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