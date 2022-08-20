Женская команда ЦСКА обыграла «Звезду-2005» и продолжила борьбу за чемпионство

Женская команда ЦСКА одержала победу в матче со «Звездой-2005» из Перми в рамках женской Суперлиги. Встреча состоялась сегодня, 20 августа, на стадионе «Звезда».



Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА. Первый гол в матче забили гости в конце первого тайма усилиями Габриэлы Онгене. На 80-й минуте матча красно-синие удвоили преимущество благодаря голу нападающей Валерии Бизенковой. На последней минуте хозяева сократили отставание за счёт автогола Марии Алексеевой.



Результат сегодняшней встречи создаёт интригу в турнирной таблице чемпионата. На данный момент «Зенит» занимает первое место с 43 набранными очками. Следом с отставанием в три очка идёт ЦСКА. «Локомотив» с 37 очками располагается на третьем месте, но у него есть игра в запасе.

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