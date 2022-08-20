Олег Фоменко рассказал о работе с Владимиром Федотовым

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о работе с наставником красно-синих Владимиром Федотовым в новом сезоне, который возглавил москвичей перед текущим первенством. Фоменко работал с Федотовым в «Сочи» в прошлом сезоне.
«Мы с Федотовым действительно понимаем друг друга с полуслова. Не только в работе, хотя этот момент, понятное дело, определяющий. Мы уже долгое время дружим. Поскольку вы просите характеристику, предлагаю вспомнить, как описывали главного героя культового фильма «Семнадцать мгновений весны».
Великолепный специалист, с товарищами по работе поддерживает прекрасные отношения, безукоризненно выполняет свой служебный долг и беззаветно предан своему ремеслу. Всё это отлично подходит к Владимиру Валентиновичу. Добавлю, что он большой профессионал и очень тонко чувствует все нюансы нашей работы, понимая, что в футболе мелочей не бывает», — цитирует Фоменко пресс-служба клуба.
- 20 августа 2022
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