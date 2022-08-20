В «Спартаке» заявили, что Николсон готов «рубиться» с Соболевым за место в основе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Шамар Николсон может покинуть клуб.
«У агента Николсона разные высказывания. Это его личное дело. Главное, что Шамар здесь. Он готов рубиться за место в составе. Готов конкурировать с Соболевым. С ним всё нормально», — сказал Зеленов в беседе с корерспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале».
За «Спартак» Николсон успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 7,5 млн.
- 20 августа 2022
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