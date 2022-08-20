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В «Спартаке» рассказали, как развивается ситуация с интересом к Горшкову и Ежову

В «Спартаке» рассказали, как развивается ситуация с интересом к Горшкову и Ежову
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с трансферами игроков «Крыльев Советов» Романа Ежова и Юрия Горшкова.

«Письмо было отправлено. Письмо с интересом. Это не быстрый процесс. Мне неизвестно о каком-то ответе. Я думаю, что он поступит в установленной форме. Правильно сказал Мележиков, что это факт отправления письма не значит, что мы покупаем этих футболистов. Мы просто обозначаем интерес. Мы можем обозначать интерес к самым разным игрокам. Это абсолютно стандартная процедура», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» после пяти туров чемпионата России сезона-2022/2023 набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка.

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