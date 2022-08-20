Зеленов: «Спартак» готов сотрудничать с Медиалигой. Это крутая история

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб открыт к сотрудничеству с футбольной Медиалигой.
«Деталей не раскрою. Мы готовы к диалогу с Медиалигой. Это крутая история. Готовы сотрудничать на взаимовыгодной основе», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В настоящее время московский «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда Гильермо Абаскаля в пяти матчах набрала 13 очков и опережает «Зенит» (11) и «Ростов» (11).
Сегодня, 20 августа, «Спартак» в гостевом матче встретится с «Динамо» на «ВТБ Арене» в Москве. «Ростов» чуть позже сыграет с «Сочи» дома, а «Зенит» завтра на «Газпром Арене» примет «Торпедо».
Яркий перформанс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Динамо». Видеоролик:
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