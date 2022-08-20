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«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Ростов» — «Сочи»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск

«Ростов» — «Сочи»: текстовая трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между местным «Ростовом» и «Сочи». Стартовый свисток судья прозвучит в 20:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата. У команды 11 набранных очков после пяти туров, разница голов 10-7. «Сочи» находится на пятом месте, у них в активе девять очков, разница голов составляет 7-9.

Чемпионат РПЛ возглавляет московский «Спартак». У красно-белых 13 набранных очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-3. На втором месте находится «Зенит» с 11 очками и разницей голов 11-2.

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