«Ростов» — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Ростов» — «Сочи».
Почему «Ростов» обыграет «Сочи» и останется в тройке лидеров.
Ставка: ничья за 3.35.
«Прошлый сезон принёс «Ростову» две разные по содержанию и результату половины турнира, в которых жёлто-синие в итоге записали на свой счёт 10 побед и восемь ничьих, что соответствует 38 очкам. Не могу не вспомнить возвращение на пост главного тренера Валерия Карпина, который открывал новый сезон – дончане отобрали турнирные баллы у московского «Динамо» (1:1), следом за тем сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2). В последнем матче «сельмаши» добились успеха с «Пари НН» и вышли на третью позицию.
На счету «Сочи» в прошлом сезоне серебряные награды чемпионата России, при этом старт нового первенства принёс три виктории и девять баллов, что соответствует пятой строчке.
Сегодня я не вижу другого варианта, кроме мирного исхода – соперники равны по силе и мотивации, при этом южане пока не играли вничью. Кроме того, статус южного дерби только добавит мотивации.
Мой прогноз — ничья за 3.35».
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