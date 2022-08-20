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«Ростов» — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ

«Ростов» — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на матч 6-го тура РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Ростов» — «Сочи».

Почему «Ростов» обыграет «Сочи» и останется в тройке лидеров.

Ставка: ничья за 3.35.

«Прошлый сезон принёс «Ростову» две разные по содержанию и результату половины турнира, в которых жёлто-синие в итоге записали на свой счёт 10 побед и восемь ничьих, что соответствует 38 очкам. Не могу не вспомнить возвращение на пост главного тренера Валерия Карпина, который открывал новый сезон – дончане отобрали турнирные баллы у московского «Динамо» (1:1), следом за тем сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2). В последнем матче «сельмаши» добились успеха с «Пари НН» и вышли на третью позицию.

На счету «Сочи» в прошлом сезоне серебряные награды чемпионата России, при этом старт нового первенства принёс три виктории и девять баллов, что соответствует пятой строчке.

Сегодня я не вижу другого варианта, кроме мирного исхода – соперники равны по силе и мотивации, при этом южане пока не играли вничью. Кроме того, статус южного дерби только добавит мотивации.

Мой прогноз — ничья за 3.35».

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