Бруну Фернандеш прокомментировал негативные слова Агбонлахора про игру «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что его не волнуют комментарии бывшего нападающего «Астон Виллы» Габриэла Агбонлахора. Ранее он раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за неудачный старт в новом сезоне. Также Агбонлахор усомнился в психологической устойчивости футболистов «МЮ».



«Если честно, это меня совсем не заботит. Он никогда не играл со мной, не знает, кто я такой на самом деле.



Только вчера мы обсуждали с женой его слова. И я сказал: «Знаешь, что меня успокаивает? Два дня назад мне позвонил Хуан Мата, чемпион мира, чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов и всех английских турниров. И он сказал мне: «Ты был лучшим парнем, которого я встретил, пока играю в футбол. Продолжай в том же духе». Когда говорят такое, это действительно важно», — цитирует Фернандеша Record.