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Бруну Фернандеш прокомментировал негативные слова Агбонлахора про игру «МЮ»

Бруну Фернандеш прокомментировал негативные слова Агбонлахора про игру «МЮ»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что его не волнуют комментарии бывшего нападающего «Астон Виллы» Габриэла Агбонлахора. Ранее он раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за неудачный старт в новом сезоне. Также Агбонлахор усомнился в психологической устойчивости футболистов «МЮ».

«Если честно, это меня совсем не заботит. Он никогда не играл со мной, не знает, кто я такой на самом деле.

Только вчера мы обсуждали с женой его слова. И я сказал: «Знаешь, что меня успокаивает? Два дня назад мне позвонил Хуан Мата, чемпион мира, чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов и всех английских турниров. И он сказал мне: «Ты был лучшим парнем, которого я встретил, пока играю в футбол. Продолжай в том же духе». Когда говорят такое, это действительно важно», — цитирует Фернандеша Record.

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