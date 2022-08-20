Цорн: игроки «Локо» сами предложили закрыть их на базе. Строгого режима не было

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию, когда игроков московской команды закрыли на тренировочной базе.



«Рады, что ребята перенесли на поле те идеи, которые им всю неделю пытался донести тренерский штаб. Матч для нас нелёгкий. Мы показали характер. Такие игры сплачивают команду. Мы хотим и дальше радовать наших болельщиков.



Будем ли мы ещё закрываться на базе? У нас был режим такой: два дня ночевали на базе. В среду у ребят был свободный день. Они могли уехать к семьям. Никакого строгого режима не было. Решение оставить команду на базе было принято для того, чтобы огородить их от давления и сфокусировать на футболе. На следующей неделе, наверное, будем тренироваться в обычном режиме.



Чья это была идея? Это решение команды. Ребята предложили», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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