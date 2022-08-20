Смолов двумя словами описал победу «Динамо» над «Спартаком»
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). 32-летний футболист пропускал игру из-за небольшого повреждения.
«Великолепный футбол», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий в пяти матчах забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
«Динамо» благодаря победе над «Спартаком» набрало 12 очков и поднялось на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, сократив отставание от красно-белых до одного очка. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет с «Пари НН».
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