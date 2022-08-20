Кечинов назвал причины, из-за которых «Динамо» победило «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение московской команды от столичного «Динамо» со счётом 1:0.
«Очень боевая игра была. Видно, что «Динамо» хорошо изучило «Спартак». Сегодня не дали «Спартаку» показать свои лучшие качества — те качества, за счёт которых в последних играх «Спартак» добивался результата. Впереди «Динамо» создало гораздо больше стопроцентных моментов.
Если брать игру в общем, то не могу сказать, что «Динамо» выглядело лучше «Спартака». Тем не менее, они создали эти моменты, и можно сказать, что по праву победили. У них было чуть больше желания, чем у «Спартака». Всё это отразилось в 1:0», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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