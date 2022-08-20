Василий Уткин — об Умярове: карма ни при чём, парень определённо теряется под давлением

Футбольный блогер Василий Уткин высказался о результативной ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:0). В матче финала Кубка России между командами хавбек признался, что пытался отвлечь Даниила Фомина до исполнения пенальти. Фомин тогда промазал, а сегодняшнюю ситуацию многие болельщики посчитали кармой действиям Умярова.
«Столько разговоров о кармическом возмездии Умярову. Вот он ошибся, а это ему за то, что он наговорил гадостей или ещё чего-то в этом роде пенальтисту «Динамо» Фомину, чтобы тот промахнулся в финале Кубка.
Насчёт кармы, честно, не знаю. А вот Умяров, в частности, два гола в Суперкубке привёз. Второй и третий. Там карма вроде была ни при чём, но парень определённо теряется под давлением. Когда соперник достаточно квалифицирован, чтобы его оказать.
Работать над собой надо. И гадости пенальтисту говорить — обязательно. Нет мелочей в футболе», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 20 августа 2022
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