Мартинс: игроки «Спартака» поддержали Умярова после ошибки. Это не карма
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, что футболисты московской команды поддержали хавбека Наиля Умярова после результативной ошибки в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).
«Мы продолжаем работать, готовимся к следующей игре. «Динамо» — хорошая команда. Мы поддержали Наиля после его ошибки, мы никогда не бросаем своих игроков. Это карма за финал Кубка? Нет», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В финале Кубка России, который также разыгрывали московские команды, хавбек «Динамо» Даниил Фомин исполнял пенальти на последних минутах матча, но промазал с «точки». Позднее Умяров признался, что старался всячески словесно помешать оппоненту.
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