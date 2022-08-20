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Мартинс: игроки «Спартака» поддержали Умярова после ошибки. Это не карма

Мартинс: игроки «Спартака» поддержали Умярова после ошибки. Это не карма
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, что футболисты московской команды поддержали хавбека Наиля Умярова после результативной ошибки в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).

«Мы продолжаем работать, готовимся к следующей игре. «Динамо» — хорошая команда. Мы поддержали Наиля после его ошибки, мы никогда не бросаем своих игроков. Это карма за финал Кубка? Нет», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В финале Кубка России, который также разыгрывали московские команды, хавбек «Динамо» Даниил Фомин исполнял пенальти на последних минутах матча, но промазал с «точки». Позднее Умяров признался, что старался всячески словесно помешать оппоненту.

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