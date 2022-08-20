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Рыбус: «Динамо» провело весь матч в обороне. Ошибка Умярова — невезение

Рыбус: «Динамо» провело весь матч в обороне. Ошибка Умярова — невезение
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Полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус после сегодняшней встречи со столичным «Динамо», в которой его команда проиграла со счётом 1:0, высказался о своём восстановлении после травмы.

«Динамо» провело весь матч в обороне. Не знаю, какая у них была задача на матч. Видно было, что в первом тайме почти не были у наших ворот, использовали ошибку, забили гол. Второй тайм тоже играли от обороны.

Ошибка Умярова? Это футбол. Все мы ошибаемся, просто невезение. Мы поддерживаем друг друга. Проигрываем все вместе, выигрываем все вместе. Сказали ли что-то Умярову? Поддерживали. Что сказал Абаскаль после матча? Пускай это останется в раздевалке», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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