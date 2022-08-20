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Тюкавин: рады остановить «Спартак», получилось выиграть впервые с 2008 года

Тюкавин: рады остановить «Спартак», получилось выиграть впервые с 2008 года
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после сегодняшней встречи со столичным «Спартаком», в которой его команда выиграла со счётом 1:0, прокомментировал историческое значение игры.

«Конечно, рады были остановить «Спартак», не выигрывали с 2008 года, и сегодня получилось. Как оценю свой гол? Обычный гол, ничего сверхъестественного, но для меня это важный гол», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После прошедшей встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 августа. «Спартак» в этот же день отправится в гости к воронежскому «Факелу».

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