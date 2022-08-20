Соболев ответил на вопрос, является ли кармой голевая ошибка Умярова

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не считает кармой ошибку хавбека Наиля Умярова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1) за встречу с динамовцами в финале Кубка России.
«Ошибка Умярова — это карма? Говорю же, бывает такое, это футбол. Все ошибаются. И я не забил с «Уралом» в пустые ворота. Но если бы я не забил при 0:0, была бы другая критика, наверное.
Споры с боковым арбитром? Это эмоции, ничего страшного не было, бывает», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Умяров пытался всячески отвлечь хавбека Даниила Фомина во время исполнения пенальти в финале Кубка России сезона-2021/2022. Вероятно, это помогло: Фомин не реализовал удар, а «Спартак» выиграл трофей. В сегодняшней игре Умяров отдал результативную передачу на Константина Тюкавина.
- 20 августа 2022
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