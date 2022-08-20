Йоканович: отмечу победу над «Спартаком» стаканчиком пива
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после сегодняшней встречи со столичным «Спартаком», в которой его команда выиграла со счётом 1:0, рассказал, как отпразднует победу.
«Отмечу победу пивом, а не шампанским. Стаканчика будет достаточно. Мне нравится российское пиво», — передаёт слова Йокановича с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После прошедшей встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции чемпионата. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Пари Нижним Новгородом» 27 августа. «Спартак» в этот же день отправится в гости к воронежскому «Факелу».
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Новость по темеЙоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
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