«Не надо учить меня, как быть экспертом». Агбонлахор ответил Клоппу

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Ранее немецкий специалист осудил критику Агбонлахора в адрес «Манчестер Юнайтед». Габриэл жёстко прошёлся по игрокам «МЮ» после матча с «Брентфордом» (0:4). В свою очередь, Клопп напомнил, что Агбонлахор с «Астон Виллой» пропустил в матче с «Ливерпулем» шесть мячей.



«Здорово, что Клопп слушает радио. Но у меня есть свои боссы, перед которыми я отчитываюсь. Если бы моя реакция на поражение «Манчестер Юнайтед» была бы чрезмерной, то мне бы об этом сказали. Клоппу не стоит учить меня, как быть экспертом. Пусть лучше сосредоточится на своей работе.



Вряд ли бы он стал советоваться со мной, как ему тренировать. И я не буду советоваться с ним, как мне быть экспертом. На мой взгляд, немного странно, что он поддерживает «Манчестер Юнайтед». Возможно, это свои уловки», — сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.