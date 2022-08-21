Форвард «Интера» Мартинес — о матче со «Специей»: мы великолепно поработали

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился своими эмоциями после первого гола в сезоне-2022/2023, который пришёлся на поединок 2-го тура чемпионата Италии по футболу со «Специей» (3:0).

«Это было прекрасно. Несмотря на то, что нам противостояла активная команда, практикующая прессинг, мы смогли великолепно поработать. Шесть очков уже в кармане, но это лишь самое начало. Рад, что вернулся Лукаку. С ним всё проще, и он также счастлив, — приводит слова Мартинеса Sky Sports.

Напомним, что в матче 2-го тура Серии А «нерадзурри» сражались со «Специей». «Интер» забил первый гол на 35-й минуте встречи – отличился форвард Лаутаро Мартинес с голевой передачи бельгийца Ромелу Лукаку. На 52-й минуте хозяева увеличили преимущество благодаря голу Хакана Чалханоглу, а на 82-й Хоакин Корреа с передачи нападающего Эдина Джеко установил итоговый счёт встречи – 3:0.