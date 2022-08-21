Жерар Пике впервые после расставания с Шакирой появился на публике с новой девушкой

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике появился на публике с новой девушкой, сообщает El Periódico de Catalunya.
По информации источника, новая возлюбленная игрока, 23-летняя Клара Чиа Марти, работает в инвестиционной компании Пике Kosmos в отделе по связям с общественностью. Пара была замечена на концерте испанской исполнительницы Дани Мартин. Сообщается, что именно с этой девушкой Пике изменил Шакире.
Фото: соцсети ElGordoyLaFlaca
Напомним, Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей.
В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.
- 21 августа 2022
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:00
-
08:26
-
08:04
-
08:01
-
06:54
-
06:14
-
06:03
-
05:02
-
04:49
-
04:40
-
03:30
-
01:39
-
01:28
-
01:18
-
01:04
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 20 августа 2022
-
23:52
-
23:48