Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерар Пике впервые после расставания с Шакирой появился на публике с новой девушкой

Жерар Пике впервые после расставания с Шакирой появился на публике с новой девушкой
Комментарии

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике появился на публике с новой девушкой, сообщает El Periódico de Catalunya.

По информации источника, новая возлюбленная игрока, 23-летняя Клара Чиа Марти, работает в инвестиционной компании Пике Kosmos в отделе по связям с общественностью. Пара была замечена на концерте испанской исполнительницы Дани Мартин. Сообщается, что именно с этой девушкой Пике изменил Шакире.

Фото: соцсети ElGordoyLaFlaca

Напомним, Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей.

В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.

Жерар Пике быстро сдал назад. Понял, что пререкаться с Шакирой — очень плохая затея Жерар Пике быстро сдал назад. Понял, что пререкаться с Шакирой — очень плохая затея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022