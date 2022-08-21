Жерар Пике впервые после расставания с Шакирой появился на публике с новой девушкой

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике появился на публике с новой девушкой, сообщает El Periódico de Catalunya.



По информации источника, новая возлюбленная игрока, 23-летняя Клара Чиа Марти, работает в инвестиционной компании Пике Kosmos в отделе по связям с общественностью. Пара была замечена на концерте испанской исполнительницы Дани Мартин. Сообщается, что именно с этой девушкой Пике изменил Шакире.

Фото: соцсети ElGordoyLaFlaca

Напомним, Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей.



В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.