Мохамед Салах прокомментировал выступления «Ливерпуля» на старте сезона в АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о старте нового розыгрыша английской Премьер-лиги в исполнении мерсисайдской команды.



«Начало сезона получилось не таким, как мы хотели, но я думаю, это всё часть футбола. Мы должны реагировать. Мы потеряли четыре очка в первых двух играх, но такое случается.



Думаю, все в команде очень взволнованы из-за начала нового сезона. Мы все хотим вновь продемонстрировать свой футбол. Просто нужно идти вперёд. Мы не можем изменить прошлого, поэтому должны сосредоточиться на следующих играх», — приводит слова Салаха Anfield Watch.



Напомним, в двух турах «Ливерпуль» набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

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