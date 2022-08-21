Цорн: Дзюба и Оздоев не подходят под философию «Локомотива»
Поделиться
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему московский клуб не стал приглашать Артёма Дзюбу и Магомеда Оздоева, которые после ухода из «Зенита» пребывали в статусе свободных агентов. По словам функционера, эти футболисты не подошли под философию железнодорожников.
«Почему «Локомотив» не взял никого из свободных агентов? У нас есть наша линия. И Дзюба, и Оздоев — это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», — приводит слова Томаса Цорна «Спорт-экспресс».
Напомним, и Дзюба, и Оздоев в конечном итоге перебрались в чемпионат Турции. Артём подписал контракт с «Адана Демирспор», а Магомед – с «Фатих Карагюмрюк».
Комментарии
- 21 августа 2022
-
14:19
-
14:15
-
14:03
-
13:48
-
13:45
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
13:00
-
12:40
-
12:34
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:54
-
11:38
-
11:35
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:42
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
Партнерский контент