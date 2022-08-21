Цорн: Дзюба и Оздоев не подходят под философию «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему московский клуб не стал приглашать Артёма Дзюбу и Магомеда Оздоева, которые после ухода из «Зенита» пребывали в статусе свободных агентов. По словам функционера, эти футболисты не подошли под философию железнодорожников.

«Почему «Локомотив» не взял никого из свободных агентов? У нас есть наша линия. И Дзюба, и Оздоев — это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», — приводит слова Томаса Цорна «Спорт-экспресс».

Напомним, и Дзюба, и Оздоев в конечном итоге перебрались в чемпионат Турции. Артём подписал контракт с «Адана Демирспор», а Магомед – с «Фатих Карагюмрюк».