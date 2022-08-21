Появилось видео, как Кучаева уводят со скамейки ЦСКА на трибуну

Появилось видео, как игрока ЦСКА Константина Кучаева уводят со скамейки армейцев во время матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом».

Права на видео принадлежат РФС. Ролик опубликован в телеграм-канале «Матч ТВ»

Ранее в СМИ появилось подозрение, что московский ЦСКА нарушил регламент, неправильно заменив Константина Кучаева перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Кучаев должен был появиться на поле с первых минут, но получил повреждение перед игрой. В стартовом составе его заменил Иван Обляков. По регламенту заменённый до матча футболист должен быть исключён из заявки. Однако, по данным официального сайта РПЛ, Кучаев включён в список запасных ЦСКА.

Если подтвердится, что ЦСКА неправильно заменил Кучаева перед игрой, то армейцы могут получить техническое поражение в матче с «Ахматом» в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.