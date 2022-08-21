Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина: ЦСКА потерял контроль в игре с «Ахматом» и дал забить 2. Но мы на правильном пути

Медина: ЦСКА потерял контроль в игре с «Ахматом» и дал забить 2. Но мы на правильном пути
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу команды над «Ахматом» (4:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я упорно работаю на тренировках, поэтому нахожусь в лучшей физической форме среди всех игроков.

Первые 30 минут матча ЦСКА показывал хорошую игру, контролировал мяч. Мы забили три, но потом потеряли контроль, дали «Ахмату» забить на последних минутах, а потом во втором тайме. Несмотря на это, ЦСКА удалось выправить игру. Какие-то моменты надо улучшать, но мы на правильном пути», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

25-летний Медина в матче с грозненским клубом забил мяч и отдал результативную передачу. Всего в шести матчах РПЛ у парагвайца семь очков по системе «гол+пас».

ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022