Медина: ЦСКА потерял контроль в игре с «Ахматом» и дал забить 2. Но мы на правильном пути
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу команды над «Ахматом» (4:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Я упорно работаю на тренировках, поэтому нахожусь в лучшей физической форме среди всех игроков.
Первые 30 минут матча ЦСКА показывал хорошую игру, контролировал мяч. Мы забили три, но потом потеряли контроль, дали «Ахмату» забить на последних минутах, а потом во втором тайме. Несмотря на это, ЦСКА удалось выправить игру. Какие-то моменты надо улучшать, но мы на правильном пути», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
25-летний Медина в матче с грозненским клубом забил мяч и отдал результативную передачу. Всего в шести матчах РПЛ у парагвайца семь очков по системе «гол+пас».
Комментарии
- 21 августа 2022
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:10
-
18:08
-
18:06
-
18:05
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:37
-
17:37
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:23
Партнерский контент