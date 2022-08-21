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Медина: после каждого матча повторяю, что ЦСКА способен бороться за чемпионство

Медина: после каждого матча повторяю, что ЦСКА способен бороться за чемпионство
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла «Ахмат» со счётом 4:2, прокомментировал текущую игровую форму армейцев и ход борьбы за чемпионство страны.

«После каждого матча я повторяю, что ЦСКА способен бороться за чемпионство. У нас отличная команда, тренер и замечательный персонал. Мы верим, что можем быть чемпионами. Но надо хорошо работать. Мой гол «Ахмату»? Всегда приятно забивать.

Этот сезон лучше, чем прошлый? Я не могу сравнивать. Сейчас у ЦСКА другая команда», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

После этой встречи армейцы набрали 13 очков и в турнирной таблице чемпионата догнали столичный «Спартак». В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Ростову». Матч состоится 28 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

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