«Барселона» не заявила Кунде на второй матч подряд, за него заплатили € 50 млн месяц назад

«Барселона» в социальных сетях огласила заявку команды на матч 2-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Игра пройдёт сегодня, 21 августа, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В список не попал 23-летний французский защитник Жюль Кунде, которого каталонский клуб не может заявить из-за финансовых проблем. Кунде пропустит второй матч «Барселоны».
Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, но он продолжает оставаться единственным, которого клуб не сумел заявить на сезон. Для того чтобы защитник смог играть, сине-гранатовые должны сократить расходы на заработную плату и продать некоторых футболистов.
Видеоролик. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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