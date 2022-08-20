«Нам нужно продавать». Хави подтвердил, что «Барселона» не может заявить Кунде

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что испанский клуб должен расстаться с несколькими футболистами для того, чтобы заявить на сезон защитника Жюля Кунде.

«Пока мы ничего не знаем и находимся в режиме ожидания. Кунде — отличный футболист и прирождённый лидер. Надеюсь, что скоро он сможет это продемонстрировать. Например, завтра, если сумеет сыграть.

Жюль хорошо тренируется и находится в отличном расположении духа. Однако нам нужно продавать игроков, чтобы его зарегистрировать. Окно закрывается в конце августа, и мы не знаем, что произойдёт. Обамеянг и Депай всё ещё в команде, они будут в заявке на матч с «Реалом Сосьедад». Но приоритетная задача — зарегистрировать Кунде», — приводит слова Хави AS.

Напомним, Кунде стал одним из пяти новичков «Барселоны» в это межсезонье, перейдя из «Севильи». Однако он единственный, кого клуб не сумел зарегистрировать.

Видеоролик. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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