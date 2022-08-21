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Мостовой — о победе ЦСКА: «Ахмат» как всегда — много шума, а получили четыре

Мостовой — о победе ЦСКА: «Ахмат» как всегда — много шума, а получили четыре
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Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 4:2.

«Фаворит выиграл. Ничего удивительного нет в количестве забитых мячей. Когда допускаешь множество ошибок, такое происходит. Хоть и мячи были красивые: Медина и Конате здорово забили. Очень много ошибок допускается практически и технически, поэтому так всё и развивается.

Болельщикам понравилось большое количество голов, моментов. Я уже этому не удивляюсь. «Ахмат» как всегда: много шума и четыре получили. Нельзя сказать, что «Ахмат» заслуживал ничьей: они за пять минут три мяча получили. Хорошо, что хоть вернулись в игру. Если бы при 0:3 они ушли на перерыв, то о чём бы мы сейчас говорили?

Сейчас многие игры идут для болельщиков. Это радует, и хорошо. Но качество мы смотрим — такие ошибки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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