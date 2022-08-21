Соломатин: верю, что ЦСКА возглавит турнирную таблицу. Команда играет в атакующий футбол

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от победы армейцев в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 4:2.
«Понятное дело, приятно, что команда забила четыре гола: три из них были забиты в первом тайме. То, что четыре забили, — это приятно. То, что два пропустили, — это плохо. С другой стороны, сейчас команда играет в атакующий футбол. При таком варианте у команды соперника могут возникать опасные моменты. К сожалению, сегодня два пропустили. Но всё равно три очка в копилку.
Не удалось на несколько часов возглавить таблицу, потому что нужно было выигрывать в три мяча, — это огорчает. Верим и надеемся, что возглавим, и не на три часа», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 августа 2022
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