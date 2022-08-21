Семак прокомментировал переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход бывшего форварда команды Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор». Он перешёл в турецкий клуб в качестве свободного агента.
«Дзюба действительно долго искал клуб. Все специалисты ждали, что он быстрее определится с клубом, но сколько потребовалось времени, столько потребовалось.
Стоит поздравить Артёма с подписанием контракта и пожелать ему удачи. Мы будем с удовольствием смотреть и за Ярославом Ракицким, и за Артёмом, как они себя проявят в чемпионате Турции. Пожелаем удачи ребятам. Так же как и Магомеду Оздоеву. Будем следить и пожелаем самого лучшего. По своим качествам они принесут пользу своим клубам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:40
-
21:34
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:24
-
21:16
-
21:12
-
21:12
-
21:09
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:46
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:27
-
20:23
-
20:13
-
20:12
-
20:02
-
19:58
-
19:57
-
19:44
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:22
Партнерский контент