Бамба сумел отличиться за «Лилль» в матче с «ПСЖ»

Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходит встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



На 54-й минуте в штрафную «ПСЖ» последовал навес, парижане неудачно выбили мяч, после небольшого сумбура он оказался у нападающего «Лилля» Жонатана Бамбы, который сумел забить первый гол своей команды в этой встрече – 1:5.

«ПСЖ» после прошедших двух туров имеет в активе шесть очков. В прошлых турах парижане разгромили «Клермон» со счётом 5:0, а также уверенно переиграли «Монпелье» — 5:2. «Лилль» смог набрать четыре очка, он был сильнее «Осера», переиграв его со счётом 4:1, а также на выезде разделил очки с «Нантом» — 1:1.

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